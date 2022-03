OM : Certains joueurs prévoient une réunion avec Sampaoli?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe reviennent sur l’ambiance actuelle qui règne dans le vestiaire marseillais. Certains joueurs prévoiraient une réunion avec le coach pour évoquer les problèmes tactiques.

Ces derniers jours, en plus des résultats sportifs décevants et du manque de spectacle dans le jeu proposé par Jorge Sampaoli, on sent une pointe d’agacement chez certains joueurs. Dimitri Payet, Arek Milik ou encore Kamara et Rongier n’ont pas hésité à prendre la parole à ce sujet.

Certains joueurs sont agacés par les choix de Sampaoli?

Si le numéro 10 a parlé de manque d’humilité, le journal L’Equipe évoque un certains déséquilibre dans le vestiaire… A commencer par la gestion des hommes de Jorge Sampaoli. Le coach argentin semble avoir mis de côté certains éléments et ne proposerait plus grand chose en terme d’entraînement offensif.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un contrat pas si long que ça pour Guendouzi !

Dans les matchs, l’attaque n’est plus forcément la force des Marseillais depuis quelques semaines. Un point tactique qui ne plairait pas à certains joueurs du vestiaire… Ces derniers prévoiraient, selon L’Equipe, d’organiser une réunion avec le coach Sampaoli dans les prochains jours afin d’évoquer ces incompréhensions sur le terrain.

On doit récupérer notre identité — Longoria

Interrogé sur RMC, Pablo Longoria a évoqué les derniers résultats de l’OM. Le président olympiens estime qu’ils ne sont pas à la hauteur et il espère aussi un retour du jeu vers l’avant…

« On peut analyser cette saison en trois parties. L’approche de la saison avec de l’ambition et du beau jeu, en octobre-novembre avec les résultats de la Ligue Europa, après on a récupéré des sensations à partir de janvier. On doit récupérer notre identité, les derniers résultats ne sont pas ceux attendus, on doit être autocritiques ». ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)