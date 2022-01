Mercato OM : Enfin une bonne nouvelle dans le dossier Pape Gueye?

Après l’annonce de la suspension de Pape Gueye, l’Olympique de Marseille et le joueur devraient faire appel ! Selon une source sénégalaise, cet appel devrait passer et le milieu de terrain pourra reprendre du service avec sa sélection.

En cette fin de semaine, nous apprenons par le sélectionneur du Sénégal que Pape Gueye est suspendu par la FIFA à cause de son transfert à l’Olympique de Marseille ou plutôt son départ pour Watford, avec qui il avait vraisemblablement un accord.

L’appel de l’OM et de Pape Gueye «devrait passer», selon une source — Babacar Ndaw FAYE

Le journaliste Babacar Ndaw FAYE, rédacteur en chef pour emedia Sénégal nous informe ce samedi via son compte Twitter que l’appel formulé par l’OM et Pape Gueye « devrait passer » ! Le milieu de terrain pourrait donc reprendre son poste avec sa sélection.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La somme (ridicule) espérée par Longoria pour Kamara connue ?

« L’appel de l’OM et de Pape Gueye «devrait passer», selon une source. Suspensif, cela permettrait à Cissé de récupérer le joueur pour le reste de la CAN. Le Sénégal n’étant pas protagoniste dans cette affaire ne peut intenter aucune action. Victime collatérale. » Babacar Ndaw FAYE – Source : Twitter (15/01/22)

L’appel de l’OM et de Pape Gueye «devrait passer», selon une source. Suspensif, cela permettrait à Cissé de récupérer le joueur pour le reste de la CAN. Le Sénégal n’étant pas protagoniste dans cette affaire ne peut intenter aucune action. Victime collatérale. pic.twitter.com/dhFhZeKoHz — Babacar Ndaw FAYE (@BNFAYE) January 15, 2022

Le Club et son joueur entendent faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport

Juste avant le second match du Sénégal lors de la CAN, Pape Gueye a appris sa suspension par la FIFA. Le joueur est suspendu et l’OM condamné à versé 2,5M€ à Watford mais aussi à la grosse sanction de ne pas pouvoir recruter lors des deux prochains mercatos. Le club a réagi à cette décision ce samedi soir en expliquant qu’il allait faire appel.