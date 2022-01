Mercato ex OM : Aké pourrait quitter la Juventus !

Echangé contre Franco Tongya vers la Juventus, Marley Aké pourrait quitter le club italien dans les prochains jours. Le jeune attaquant qui a terminé sa formation à l’OM devrait être prêté pour aller gagner du temps de jeu.

L’Olympique de Marseille a procédé à un « transfert moderne » selon les dires de Pablo Longoria en échangeant Marley Aké contre Franco Tongya. L’ancien joueur de l’OM évolue avec les U23 de la Juventus mais n’a pas vraiment de temps de jeu avec l’équipe A.

Il est temps pour Aké d’aller s’aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l’expérience

Foot Mercato a contacté l’un des proches du joueur natif de Béziers pour évoquer sa situation en Italie. Il affirme que tout se déroule pour le mieux pour lui, qu’il évolue bien tactiquement ainsi que physiquement.

Cependant, il souhaiterait gagner du temps de jeu afin de progresser encore et passer un cap dans sa carrière… Dans cet entretien accordé à Foot Mercato, il affirme qu’Aké va être prêté. Un retour en France est même évoqué !

« Il joue avec les u23 ça se passe bien dans l’ensemble. A Turin travaille beaucoup physiquement et il se sent totalement différent. Il a progressé un peu partout et il pèse 3 kg de plus en moins d’un an. Physiquement ce n’est plus le même. Il s’est entraîné à plusieurs reprises avec eux et fait des matchs amicaux pendant les trêves. Il ne regrette rien, car je ressens de sa progression dans son football et c’est le plus important. Il se sent plus fort, il sent qu’il progresse. C’est pour ça que je suis venu à la Juve. Il est temps pour lui d’aller s’aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l’expérience. Il y a quelques clubs de Ligue 1 qui sont venus aux nouvelles, mais la priorité est qu’il joue. On va privilégié le temps de jeu c’est évident. Alors pourquoi pas tenter le coup en Ligue 2, il y a déjà quelques courtisans. La Belgique où les Pays-Bas peuvent aussi être une option » Un proche de Marley Aké – Source : Foot Mercato (10/01/22)