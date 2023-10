Mercato ex OM: Alexis Sanchez déjà remplacé à l’Inter ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alexis Sanchez est bien loin de ses standards marseillais. Dans le dur depuis son retour à l’Inter Milan, le club italien songerait même à trouver son remplaçant. Un nom revient avec insistance du côté des Nerazzurri.

Après une saison totalement réussie à l’OM où il aura fait vibrer le Vélodrome, Alexis Sanchez n’aura finalement trouvé aucun accord avec la direction olympienne pour prolonger d’une année son contrat. Après de longues semaines de négociations, l’international chilien n’a pu rebondir que très tard à l’Inter Milan. Avec une préparation physique tronquée et un âge avancé de 34 ans, l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone peine à retrouver le niveau affiché dans la cité phocéenne, n’ayant foulé les pelouses italiennes pendant seulement 159 minutes toutes compétitions confondues, pour aucune réalisation et aucune passe décisive. Il est un peu court, c’est vrai, mais il travaille très bien pour récupérer son retard. « J’ai retrouvé un joueur avec une grande disponibilité« , se félicitait Simone Inzaghi début septembre. Pour l’instant, l’entraîneur de l’Inter ne préfère s’en servir qu’en cours de match.

#Inzaghi: « Con la Fiorentina avremo a disposizione anche Sanchez. E’ un po’ a corto di condizione ma ha lavorato benissimo in questi giorni. Dumfries? E’ stato bravissimo. Gli esterni li alternerò tanto e spero di averli sempre in queste condizioni » pic.twitter.com/8ZFLfsCqjf — Daniele Mari (@marifcinter) August 28, 2023

L’inter vise Taremi pour remplacer Sanchez

👀 Mehdi Taremi es el elegido por el Inter en caso de tener que reforzar el ataque en un futuro cercano. [La Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/vrrbTmfItb — Soy Calcio (@SoyCalcio_) October 10, 2023

Alors que son contrat se termine au mois de juin prochain, l’avenir de Sanchez interroge. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la direction de l’Inter aurait déjà coché le nom de son successeur. Pisté cet été par le club, Mehdi Taremi, l’attaquant iranien du FC Porto, pourrait de nouveau attirer la convoitise de l’actuel deuxième de Serie A. Le profil du buteur, qui sera libre en juin, ce qui peut offrir la possibilité de le faire signer librement en janvier, apparaît comme particulièrement intéressant.