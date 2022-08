Mercato ex-OM : Alvaro a trouvé son nouveau club ?

À la recherche d’un club depuis son départ de l’OM, Alvaro pourrait bientôt rejoindre l’Ettifaq FC. Le défenseur Espagnol pourrait donc quitter l’Europe pour l’Arabie Saoudite la saison prochaine.

Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Alvaro Gonzalez pourrait très rapidement rejoindre l’Ettifaq FC. Le défenseur Espagnol aurait donné son accord pour signer en Arabie Saoudite. Il devrait s’engager pour deux saisons avec la formation saoudienne et pourrait recevoir deux millions de dollars net par an. Malgré plusieurs rumeurs évoquant un retour en Liga espagnole, l’ancien défenseur de l’OM ne retournera pas dans le championnat de ses débuts et semble avoir laissé de côté ses ambitions de très haut niveau.

🔵🇸🇦 L’ex-#OM – Alvaro #Gonzalez – a donné son accord de principe hier à… l’#EttifaqFC ! Alors qu’il avait rencontré Rudi Garcia et #AlNasrr il y a 10 jours, #EttifaqFC est revenu ce lundi avec une proposition supérieure : Contrat de 2 ans à 2M$ net.

💰⌛️ Moneytime. #mercato pic.twitter.com/9POsv55tdu — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 17, 2022

Alvaro fait d’émouvants adieux à l’OM

Toujours à la recherche d’un club depuis son départ de l’OM, Alvaro avait publié un message d’adieu au début du mois d’aout pour remercier les supporters marseillais.

« Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m’ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J’ai quitté l’Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s’est avérée être l’une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d’avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi.J’ai travaillé d’arrache-pied pour ce bouclier et je le referais mille fois. À JAMAIS MARSEILLAIS » — Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (01/08/22)