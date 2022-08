Mercato ex-OM : Alvaro Gonzalez quitte l’Europe

Après avoir résilié son contrat avec l’OM il y a quelques semaines, Alvaro évoluera en Arabie Saoudite cette saison. Le défenseur Espagnol a accepté l’offre transmise par le club d’Al-Nassr.

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec l’Olympique de Marseille, Alvaro a enfin retrouvé un club. Le défenseur Espagnol va s’engager avec le club Saoudiens d’Al Nassr. Le joueur de 32 ans sera coaché par l’ancien entraîneur de l’OM, Rudi Garcia. Alors qu’il disposait d’offres de Valence en Liga Espagnole ou Besiktas en Superlig Turque, Alvaro Gonzalez a finalement choisi un nouveau challenge. L’ancien joueur de l’OM prend une orientation étonnante dans sa carrière. Arrivé en 2019, Alvaro a disputé 75 rencontres avec le club marseillais.

Acuerdo próximo a alcanzarse entre Álvaro González 🇪🇸 y Al-Nassr 🇸🇦. El ex defensa del OM es la prioridad de Rudi García 🇫🇷 y podría llegar en las próximas horas a Arabia Saudita. Vía @Santi_J_FM https://t.co/A8OnEphWfT — Patrick Meehan Nader (@TsunamiPix) August 28, 2022

Alvaro fait d’émouvants adieux à l’OM

Alors qu’il s’apprête à rejoindre Rudi Garcia en Arabie Saoudite, Alvaro avait publié un message d’adieu au début du mois d’aout pour remercier les supporters marseillais.

« Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m’ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J’ai quitté l’Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s’est avérée être l’une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d’avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi.J’ai travaillé d’arrache-pied pour ce bouclier et je le referais mille fois. À JAMAIS MARSEILLAIS » — Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (01/08/22)