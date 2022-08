OM : Trois recrues marseillaise dans l’équipe type de la J4 !

Ce lundi, le journal L’Equipe a publié son équipe type de la quatrième journée de Ligue 1 ! Auteur d’une performance XXL contre l’OGC Nice, Alexis Sanchez y figure aux cotés de deux coéquipiers.

L’Olympique de Marseille a frappé un grand coup ce dimanche face à Nice. Les joueurs d’Igor Tudor ont étrillé les Aiglons (0-3) et sont désormais co-leader avec le PSG et le RC Lens. Aligné d’entrée sur le front de l’attaque, Alexis Sanchez a marqué ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Il a d’abord profité d’un joli travail de Jonathan Clauss sur le côté droit pour venir battre Kasper Schmeichel de près avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard en profitant d’un ballon relâché par le portier Danois de l’OGC Nice. Ce lundi matin, le chilien s’est vu récompensé de sa belle performance !

Sanchez, accompagné de Clauss et Tavares !

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a publié le onze type de la 4e journée de Ligue 1. Du côté de l’OM, on retrouve logiquement Alexis Sanchez avec une note de 8/10. L’attaquant Chilien est accompagné par Jonathan Clauss (7/10), et Nuno Tavares (8/10). L’ancien lensois s’est montré très remuant sur le côté droit et a parfaitement servi Alexis Sanchez pour l’ouverture du score. Nuno Tavares s’est illustré en inscrivant le deuxième but de son équipe sur une frappe de loin. Il est le meilleur buteur marseillais de ce début de saison !

Le onze Type du journal l’Equipe de la 4 ème journée de Ligue 1

Samba (Lens)

Clauss (OM), Disasi (Monaco), Cozza (Montpellier), Tavares (OM)

Wahi (Montpellier), Camara (Monaco), Fofana (Lens), Maouassa (Montpellier)

Sanchez (OM), Moffi (Lorient)

