Mercato Ex OM : André Ayew libre de tout contrat !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Andre Ayew quitte Swansea en fin de contrat. Il est désormais libre de s’engager gratuitement, là où il le souhaite.

L’ancien olympien a décidé de ne pas prolonger son contrat d’un an à Swansea, malgré la proposition des britanniques. Désormais libre, il pourra s’engager là ou il le désire. Pour rappel, il avait nié un éventuel retour à l’Olympique de Marseille, alors que des rumeurs circulaient.

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison (pas l’OM). Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour »

André Ayew – Source : beIN Sports (30/10/20)

Swansea City can confirm its retained list following the end of the 2020-21 season.

Andre Ayew, Kieron Freeman, Declan John and Barrie McKay have seen their contracts come to an end and will depart the Liberty Stadium.

Swansea City AFC