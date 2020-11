Mercato ex OM : Après avoir refusé l’Angleterre, un championnat très exotique pour Balotelli?

Toujours sans club depuis son départ libre de Brescia, Mario Balotelli pourrait rejoindre le Brésil ! Le directeur sportif de Vasco da Gama l’a affirmé à TuttoSport ce jeudi.

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli n’a pas réussi à se relancer. En difficulté à Brescia, il a quitté le club italien libre de tout contrat.

Nous travaillons avec son agent, Mino Raiola — CORDELLA

Ces derniers jours, il aurait été proposé à une D2 anglaise mais l’ancien attaquant de Premier League (Liverpool, Manchester City) a préféré refusé. Dans un entretien accordé à Tuttosport, le directeur sportif de Vasco da Gama, Fabio Cordella a affirmé que Balotelli n’était pas un rêve, mais bien une réalité.

« Mario Balotelli à Vasco da Gama n’est pas un rêve, mais une pure réalité. Nous travaillons avec son agent, Mino Raiola, pour essayer d’amener l’un des meilleurs joueurs du football mondial au Brésil. Mario est de plus en plus convaincu par notre projet, et l’idée de rejoindre l’une des ligues les plus fascinantes du monde le remplit d’enthousiasme. C’est un garçon exceptionnel et honnête, et ici au Brésil, il pourra jouer à nouveau un rôle de premier plan. Nous avons essayé de convaincre le président sortant, Alexandre Campello, d’amener Mario au Brésil pour la fin novembre – mais il ne voulait pas le faire. Donc tout a été remis en janvier. »

Fabio Cordella – Source : Tuttosport (19/11/20)