Mercato ex OM : Après Rennes, un autre club de L1 veut faire revenir Sanson ?

Arrivé à Aston Villa lors du mercato hivernal 2021 pour 18 millions d’euros en provenance de l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson pourrait faire son retour en Ligue 1, son profil plairait plus particulièrement au FC Nantes.

L’ancien milieu de l’OM n’a jamais vraiment convaincu en Premier League. La saison dernière, l’ancien montpelliérain n’est apparu qu’à dix reprises sous le maillot d’Aston Villa dont seulement trois comme titulaire. Selon le journaliste anglais Josh Holland, avec l’arrivée de Boubacar Kamara, Steven Gerrard, l’entraîneur d’Aston Villa ne compterait plus sur Sanson pour la saison prochaine, le milieu de terrain serait lui intéressé pour retourner en Ligue 1. Il figure d’ailleurs comme l’annonçait Foot Mercato en mars dernier comme l’une des priorités du FC Nantes et de son entraîneur Antoine Kombouaré.

Régulièrement blessé depuis son arrivée en Angleterre, Steven Gerrard avait déclaré en décembre dernier qu’il allait avoir du temps de jeu pour montrer ce qu’il vaut.

«Je me suis assis avec Morgan, en face à face, et je lui ai dit de se mettre à niveau d’un point de vue physique et mental afin qu’il soit prêt car il y aura des opportunités pour lui. Nous connaissons certainement sa qualité. Nous savons qu’il peut nous aider» Steven Gerrard – Source : Aston Villa (01/12/2021)