Mercato ex OM : Arteta fait une annonce pour l’avenir de Saliba !

Au micro de Sky Sports, Mikel Arteta a été questionné sur les probables prolongations de Bukayo Saka et William Saliba. Le coach d’Arsenal a affirmé que l’idée était bien de prolonger le défenseur français !

Après avoir explosé à l’Olympique de Marseille en prêt, William Saliba est devenu un titulaire indiscutable avec Arsenal. Les Gunners sont d’ailleurs leaders du championnat anglais et sont bien partis pour remporter la Premier League cette saison avec l’ancien marseillais en pilier de la défense.

Forcément, ces bonnes performances vont attirer d’autres clubs lors du mercato estival. Pour le sécuriser, Arsenal va devoir se dépêcher de prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2024 pour le moment. Au micro de Sky Sports, Mikel Arteta a affirmé que des discussions étaient en cours et que le défenseur devrait prolonger bientôt.

« Saka et Saliba feront de la même manière que nous avons fait avec Martinelli (qui a prolongé le 3 février dernier, ndlr), nous nous occuperons du reste. Les choses prennent du temps parfois mais nous sommes ravis de la nouvelle de Gabi (Martinelli), évidemment.

