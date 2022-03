Mercato ex OM : Aston Villa a pris une grande décision concernant Sanson !

Selon les informations de beIN Sports, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Morgan Sanson pourrait être prêté la saison prochaine. Des clubs de Ligue 1 se positionnent pour le récupérer !

La saison dernière, Morgan Sanson a rejoint Aston Villa, rapportant un peu plus de 15 millions d’euros à l’Olympique de Marseille. Malheureusement, son aventure en Premier League pourrait s’arrêter cet été.

En effet, comme nous l’informe beIN Sports, l’ancien milieu de terrain de l’OM ne ferait plus vraiment partie des plans du coach Steven Gerrard. Pour le relancer, Aston Villa aurait l’intention de le prêter et notamment en France.

Sanson prêté avec OA en Ligue 1?

Des clubs de Ligue 1 aurait coché son nom tels que le FC Nnates ou encore le LOSC. Rennes apprécierait également le profil du joueur âgé de 27 ans. La possibilité d’inclure une option d’achat n’est pas à exclure selon le média sportif.

La priorité absolue de Morgan Sanson serait bien sûr d’avoir du temps de jeu. Cette saison, il n’a participé qu’à 9 rencontres de Premier League avec les Villains puis deux rencontres en EFL Trophy et EFL Cup. En janvier dernier, il a coûté un but à son équipe et a lancé une bouteille dans le public…

Sanson, frustré durant un match en janvier

Sur son compte Twitter, il s’était d’ailleurs excusé à ce sujet. Un épisode qui symbolise sa frustration de ne pas s’être imposé en Angleterre alors que son profil collait parfaitement à ce championnat. L’arrivée de Steven Gerrard n’aura finalement pas arrangé les choses.

« Félicitations à l’équipe pour l’excellente réaction. Désolé pour le deuxième but que j’ai concédé mais surtout grand pardon pour la mauvaise réaction que j’ai eu avec la bouteille qui a atterri dans la foule. Bien sûr ce n’était pas volontaire… Évidemment, c’était dû à mon immense frustration d’avoir quitté l’équipe à 2-0 ! Je voulais vraiment m’excuser auprès de tout le monde pour ça.. Maintenant retour au travail et tête haute !! Merci à tous pour le soutien » Morgan Sanson – Source : Twitter (15/01/22)