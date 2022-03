Mercato OM : Aulas vise une cible défensive de Longoria à 0€?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Romain Saïss pour le prochain mercato… Lyon serait également sur le coup pour remplacer Denayer, plus proche de partir que d’une prolongation !

Le journal L’Equipe expliquait il y a quelques jours que l’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer Romain Saïss. L’ancien défenseur du SCO d’Angers s’est imposé à Wolverhampton mais sera en fin de contrat en juin prochain.

Aulas veut aussi Romain Saïss

Plusieurs clubs suivent sa progression et notamment en Ligue 1. Si Pablo Longoria a flairé le bon coup à 0€, il n’est pas le seul. Le quotidien sportif nous informe que Lyon espère également le récupérer, notamment pour remplacer Jason Denayer.

A LIRE : Mercato OM : Un sacré concurrent pour ce possible successeur à Kamara ?

Le défenseur belge sera en fin de contrat en juin prochain et pourrait laisser un gros vide dans la défense lyonnaise. Interrogé par FCM, le spécialiste du football marocain Hakim Zhouri, journaliste pour les Lions de l’Atlas nous avait proposé en bon plan mercato en janvier dernier le défenseur Romain Saïss. Voici ce qu’il nous en avait dit !

« Saïss joue défenseur central gauche dans une défense à 3, il sait jouer défenseur central dans une défense à 2 et aussi milieu récupérateur qui est son poste de formation. A Wolverhampton il compte près de 200 match et 15 buts… il arrive en fin de contrat en fin d’année et peut donc s’engager librement ou il veut. Actuellement à la CAN avec le Maroc où il a joué le premier match face au Ghana des frères Ayew où le Maroc dont il est le capitaine a remporté le match sur le score d’1 a 0. C’est à son arrivé en Angleterre qu’il a été reculé dans une défense à 3 et il joue là aussi avec le Maroc. Je pense qu’à 3M€ le club pourrait le laisser partir… d’après mes infos. Excellent jeu de tête une très bonne relance, élégant et assez technique. Ce n’est pas un bourrin il est longiligne un peu à la Luan Pères justement! » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (12/01/2022)

Romain Saïss sur l’argent et la religion

«Je pense que pour moi, pour nous, c’est la clé de notre vie. Nous sommes ici parce que ce sont nos règles de suivre les règles d’Allah. Cela fait de moi une meilleure personne, en tant qu’homme, en tant que joueur, car si vous respectez les règles du Coran, vous ne pouvez être qu’une bonne personne… Nous avons la chance de jouer au football et d’être rassurés à ce sujet en termes de salaire, donc avec la religion, vous pouvez rester concentré sur ce que vous devez faire. Le problème quand on gagne beaucoup d’argent, parfois on peut devenir fou parce que Satan est partout, il essaie de vous éloigner de la religion, donc c’est vraiment important d’avoir la religion pour moi et pour ma famille» Romain Saïss – Source: Site officiel de Wolverhampton