Mercato ex OM : Attitude, implication… Ça ne s’arrange toujours pas pour Ben Arfa !

Hatem Ben Arfa a trouvé un nouveau challenge au mercato hivernal. En Liga, l’ancien international français a du mal à s’acclimater et semble peu impliqué.

Après son passage au PSG et au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa a passé 6 mois sans club avant de trouver un nouveau challenge. Valladolid lui a donné sa chance en le faisant signer jusqu’à la fin du championnat espagnol.

LE COACH PREFERE FAIRE APPEL A DES JEUNES

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a joué que très peu depuis. Selon les informations du journal AS, l’international français ne montre pas assez d’implication à l’entraînement pour gagner sa place. Le coach préfère même faire appel à des jeunes du centre de formation plutôt que de faire entrer HBA.

Lors de sa dernière entrée en jeu le 17 juin 2020, Ben Arfa n'aurait pas convaincu ses coéquipiers. Son manque d'application dans les retours défensifs et son attitude nonchalante ne plairait pas au vestiaire. Ayant signé jusqu'à la fin de la saison 2019/2020, l'ex-lyonnais n'a plus que 7 rencontres pour montrer ce dont il est capable.