Mercato ex OM : Avenir compromis à cause Neymar pour cet ancien Marseillais !

Avec le retour de Neymar sur les terrains, le club saoudien d’Al-Hilal doit libérer une place d’extracommunautaire. L’ancien Marseillais Renan Lodi va sûrement en faire les frais.

Après une très longue blessure, Neymar est de retour les terrains, problème les clubs saoudiens n’ont le droit qu’à 10 places pour des joueurs étrangers dans leur effectif. Le club leader du championnat doit donc sacrifier un joueur pour pouvoir réintégrer Neymar dans l’équipe, et ce joueur c’est Renan Lodi. Le latéral gauche arrivée cet hiver de l’OM pour 23 millions d’euros doit donc déjà trouver une porte de sortie. Lui qui a été annoncé comme une piste explorée par les champions néerlandais du PSV Eindhoven.

Lodi retiré de l’effectif au profit de Neymar !

Étalé sur huit saisons et ponctué de 330 matchs et 38 buts, le passage à l’Olympique de Marseille de Mathieu Valbuena aura marqué sa carrière. Carrière qui continue toujours… Actuellement sous contrat avec le petit club grec de Athens Kallithea, après avoir longtemps brillé à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena a prouvé qu’il en avait encore sous la pédale en marquant hier soir face à l’un des piliers du championnat local, le Panathinaïkos. Il prouve qu’il n’est pas revenu en Grèce pour une préretraite après un passage par Chypre et l’Apollon Limassol, déjà réussi (36 matchs, 8 buts) la saison passée.

Bonne continuation à « Petit Vélo ».

