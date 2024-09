Sur les ondes de RMC Sport,, l’ancien entraîneur de Saint Etienne, et Toulouse Pascal Dupraz a évoqué le début de saison de l’OM et pense que l’écart avec le PSG s’est réduit cet été avec le mercato.

Après deux victoires et un nul, l’OM se retrouve deuxième de Ligue 1 derrière le PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi auraient même pu réaliser un sans faute s’ils n’avaient pas vendangé de très nombreuses occasions face à Brest au vélodrome la semaine dernière. Sur l’antenne de RMC Sport, dans l’émission Le Grande Gueules du sport », l’ancien coach de Saint Etienne, Pascal Dupraz estime que l’écart de niveau entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain s’est considérablement réduit cet été grâce au mercato réalisé par le club marseillais avec notamment l’arrivée du coach italiens et de plusieurs joueurs de haut niveau.

A lire aussi : Mercato : Ce n’est pas totalement mort pour Bennacer à l’OM?

Marseille aussi va être imbattable aussi à domicile si…

« Le gouffre abyssal a été réduit entre l’OM et le PSG lors de ce mercato. Il y a d’abord l’entraîneur Roberto De Zerbi qui a un projet de jeu et qui a participé au recrutement et obtenu les joueurs qu’il voulait. Parmi les recrues il y a Greenwood qui est en feu avec déjà 5 buts, et on sait que lorsqu’on qu’on a un joueur comme ça qui marque des buts souvent ça se prolonge sur toute une saison. Ils ont aussi pris des joueurs de grand niveau. comme Pierre Emile Hojbjerg. Mais le Vélodrome peut avoir un impact sur les résultats. C’est le seul petit point d’interrogation. Si les supporters sont patients, Marseille va être imbattable aussi à domicile » a ainsi déclaré Pascal Dupraz.

🗣💬 Pascal Dupraz : « Le gouffre abyssal a été réduit entre l’OM et le PSG lors de ce mercato. Ils ont pris des joueurs de grand niveau. Mais le Vélodrome peut avoir un impact sur les résultats. Si les supporters sont patients, Marseille va être imbattable à domicile. » pic.twitter.com/WwSPNieVVy — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) September 1, 2024

A lire aussi : Mercato OM – Harit : « Mon été ? On sait comment marche le monde du football aujourd’hui… »