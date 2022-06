Mercato ex OM : Balotelli confie son plus grand regret

Balotelli qui évolue aujourd’hui au Adana Demispor en Turquie, revient au cours d’une interview pour The Athletic sur ce qui a été le tournant de sa carrière et son plus grand regret.

L’italien de 31 ans n’aura pas eu la carrière que son talent lui prédisait. Aujourd’hui en Turquie où il réalise une très belle saison avec 18 buts, mais depuis son départ de l’OM il enchaine les clubs bien en-dessous de ce qu’il aurait pu espérer. Dans une interview accordée à The Athletic, il confie que sa plus grande erreur est d’avoir quitté City alors que le club était en pleine évolution. Qui sait il aurait pu avoir une tout autre carrière, lui qui est considéré comme l’un des plus grands talents gâchés de sa génération, toujours capable du meilleur comme du pire.

« Je pense que c’est ma plus grande erreur d’avoir quitté City »

« Je pense que c’est ma plus grande erreur d’avoir quitté City. Même si après mon départ, j’ai vraiment bien joué à Milan pendant un an et demi. Mais après ça, j’ai eu beaucoup de problèmes. A présent, je suis plus âgé et je sais que je n’aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes ces années où j’ai vu City s’améliorer, s’améliorer et encore s’améliorer. J’aurais pu être comme Sergio Agüero ici pendant des années. Si j’avais eu l’état d’esprit que j’ai à présent quand j’étais à City, j’aurais probablement gagné un Ballon d’Or. J’en suis sûr. Mais vous savez, lorsque vous grandissez, vous êtes plus mature » Mario Balotelli – Source : The Athletic (27/06/2022)