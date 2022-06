Mercato : Une offre de 15M€ de l’OM refusée pour cette pépite brésilienne?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Danilo qui évolue à Palmeiras. D’après Goal Italia, une offre de 15 millions d’euros a été refusée !

Cela fait quelques mois maintenant que le nom de Danilo est lié à l’Olympique de Marseille. La pépite brésilienne qui évolue à Palmeiras intéresse de nombreux clubs en Europe mais la direction semble difficile en affaire.

Milan veut aussi Danilo

D’après Goal Italia, l’AC Milan est sur le dossier également afin de remplacer Franck Kessié, parti au FC Barcelone librement. Le média italien affirme qu’une offre de 15 millions d’euros de l’OM a été refusée par Palmeiras !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La Roma tente de récupérer un Lyonnais avec une piste de Longoria?

A voir si les autres clubs vont continuer à faire monter les enchères pour Danilo… Palmeiras semble ne pas vouloir se séparer du joueur lors de ce mercato d’été.

Présentation de Danilo par un spécialiste !

Qui est Danilo ? Le journaliste spécialiste du football brésilien Dominique Baillif nous dressait son portrait il y a quelques mois :

« Danilo de Palmeiras a un bon profil pour jouer au milieu, il peut se désaxer coté droit. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais il a montré la saison dernière que malgré son jeune âge il pouvait s’imposer dans un des meilleurs clubs brésiliens. Il a gagné la Copa Libertadores, le mondial des clubs aussi. Il a cette capacité à jouer comme numéro 6 mais à pouvoir se projeter rapidement vers l’avant, il aime bien participer aux actions offensives. Il a même parfois été utilisé en numéro 8. C’est un très bon jeune joueur qui a été sollicité, il est suivi par des clubs européens. Il a prouvé qu’il pouvait assumer ce poste là dans un grand club avec cette capacité à pouvoir très bien défendre comme sentinelle devant la défense, gratter des ballons, être physiquement présent dans les duels. Mais il a aussi une bonne qualité technique pour la relance. Il ne se cache pas. C’est un très gros potentiel dont on parle beaucoup au brésil surtout depuis la saison dernière. On attend un transfert vers l’Europe pour lui. On est encore loin du niveau de Boubacar Kamara qui a montré d’énormes qualités cette saison, mais ça pourrait être un bon remplaçant avec un temps d’adaptation. On l’a vu avec Gerson qui a eu besoin de temps alors qu’il sortait de deux grosses saisons avec Flamengo. Danilo pourrait être une très bonne solution, par contre le transfert ne sera pas donné la clause fixée par Palmeiras est de 50M€, mais ça peut très vite descendre dans des négociations, avec des bonus. Il y a de la concurrence mais ça peut être une belle cible pour Longoria à ce poste là. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/03/2022)