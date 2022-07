Mercato Ex OM : Baptiste Aloé signe en National!

L’ancien minot, Baptiste Aloé qui effectuait sa préparation avec l’équipe UNFP, signe à l’AS Nancy-Lorraine pour deux saisons.

Baptiste Aloé faisait sa préparation avec l’équipe UNFP, afin de retrouver un club, c’est maintenant chose faite. L’ancien marseillais(2012-2015) a signé avec l’AS Nancy-Lorraine jusqu’en 2024. Le défenseur formé à Marseille n’a jamais réussi à s’imposer réellement avec l’OM, mais n’a jamais baissé les bras depuis. Après deux passages à Valenciennes, il était sans club depuis une brève expérience en Roumanie. Il retrouvera donc la National 1 la saison prochaine, un niveau qu’il espérait retrouver comme il le confiait à La Provence il y a quelques jours.

« Dans ma situation, soit je baisse les bras et j’attends dans mon coin que quelqu’un m’appelle, soit je me bats et je montre tous les jours que je suis là. Je sais que les clubs se retrouveront dans mes valeurs de guerrier qui a de la détermination et de l’envie. Là, je viens de jouer contre Sochaux et Valenciennes, je sens que mon niveau se situe par là. Je sais également que le National 1 est composé de clubs avec des projets très intéressants. Je ne ferme donc pas la porte ». Baptiste Aloé Source : La Provence (11/07/2022)