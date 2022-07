Mercato OM : « Mbemba ? C’est une bonne pioche… »

Sur le plateau d’ » After Foot » sur RMC, Sébastien Piocelle est revenu sur la récente recrue de l’OM, Chancel Mbemba, qu’il qualifie notamment de « bonne pioche ».

3ème recrue de l’OM, Mbemba apportera toute son expérience en Ligue des Champions à une équipe qui en manque pour le moment. Lors de l’émission « After Foot », Sébastien Piocelle, interrogé sur le niveau du néo-marseillais, confie que s’il ne le considère pas au niveau de Saliba qui a quitté l’OM, il est néanmoins une belle opportunité, capable d’apporter son expérience et son impact à l’équipe olympienne.

« C’est un joueur fiable qui devrait être tout les week-ends sur le terrain » – Piocelle

« Par rapport au mercato marseillais, par rapport aux finances du club, par rapport aussi aux besoins de Tudor et notamment avec cette fameuse défense à trois et surtout aux départs déjà effectués de certains joueurs et voulus pour d’autres, c’est vrai que c’est un poste où il fallait encore se renforcer. Alors encore une fois je considère pas Chancel Mbemba remplaçant de William Saliba, pour moi ça reste quand même un autre niveau pour Saliba, plus jeune, meilleur dans la relance, dans le fait de pouvoir apporter le surnombre avec le ballon. Maintenant, on disait aussi qu’il fallait un peu d’expérience, forcément il y a la Ligue des Champions de nouveau pour l’OM. C’est un joueur qui est habitué à jouer cette compétition que ce soit l’Europa League et la Ligue des Champions. C’est un joueur qui certes n’est pas très grand mais qui est dynamique, fort dans les duels. Je pense que quand tu joues dans une défense à trois tu peux pas avoir trois même profils déjà. Et puis encore une fois, je pense aussi aux finances de l’OM, tu vas jouer dans une compétition où il va te manquer quand même de l’expérience. Quand tu prends un joueur qui est habitué à cette coupe d’Europe là, un joueur fiable, dans le sens où c’est un joueur qui depuis 2, 3 ans joue tous les matchs et quand on connait Sergio Conceiçao et ses demandes au niveau athlétique, je me dis que c’est un joueur à ce niveau là qui est fiable, qui devrait être tout les week-ends sur le terrain. Bien sûr que ce ne sera pas le meilleur défenseur central de Ligue 1 mais je trouve que ça reste une bonne pioche notamment parce qu’il est libre et que ça rentre dans ce que l’on voulait faire Pablo Longoria « Sébastien Piocelle Source : RMC (15/07/2022)