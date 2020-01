Mercato ex OM : Batshuayi vers la Serie A?

Ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi qui est actuellement à Chelsea pourrait retrouver du temps de jeu en Italie.

L’ancien attaquant de l’OM, Michy Batshuayi n’a pas terminé d’enchaîner les clubs. Vendu à Chelsea après son passage à Marseille, l’international belge a été prêté à Crystal Palace, Valence, Dortmund et n’aura jamais pu s’imposer chez les Blues… Encore plus cette saison puisque le buteur titulaire est Tammy Abraham, jeune joueur qui explose dans le championnat anglais.

L’AS Roma s’intéresse à Batshuayi?

Après 12 rencontres jouées en ce début de saison de Premier League et seulement une réalisation, un départ est de plus en plus évoqué dans la presse pour Michy Batshuyai. Selon les informations de Calciomercato, c’est un club italien qui serait intéressé par son profil.

En effet, l’AS Roma l’aurait inscrit sur sa short-list pour renforcer son attaque. Dans la volonté de concurrencer Edin Dzeko, les dirigeants italiens aimeraient recruter l’ancien marseillais.