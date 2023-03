Mercato ex OM : Bielsa de retour en Europe ?

Sans club depuis son départ de Leeds en février 2022, après quatre années sur le banc du club anglais, Marcelo Bielsa souhaiterait faire son retour en Angleterre.

Selon le quotidien britannique The Sun, Marcelo Bielsa souhaite revenir sur le banc d’un club anglais. Après des négociations échouées entre l’Argentin et Everton à la mi-saison, il aurait refusé des offres en Amérique du Sud et en Europe pour pouvoir faire son retour en Premier League.

Sa seule condition est de ne pas commencer en milieu de saison, il aimerait faire son retour durant l’été. L’ancien coach de l’OM se sent prêt à répondre à n’importe quel challenge, à n’importe quel niveau, tant que les installations et les projets du club lui plaisent. Il aime particulièrement le jeu « honnête » de l’Angleterre, ce qui lui donnerait envie de revenir.

EXCLUSIVE: Marcelo Bielsa asks allies to find him a home in England ahead of Prem return https://t.co/ttMjZe5Xow — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 11, 2023

Une trace indélébile en Angleterre

El Loco a laissé une trace indélébile chez les Whites, après les avoir ramené dans l’élite du championnat anglais. Une aventure de trois saisons et demi qui aura marqué supporters, joueurs et médias. Club historique mais qui n’avait pas retrouvé la Premier League depuis 2004, l’Argentin a réussi à les ramener dès sa deuxième saison en tant qu’entraîneur, après un échec en demie finale des barrages lors de sa première saison. L’ancien Marseillais n’était jamais resté aussi longtemps sur le banc d’un club.

On ne sait pas quelles conditions il demandera à ses nouveaux dirigeants. Il avait demandé à Everton un contrat de trois ans et demi et d’entraîner les U21 et l’académie avant de commencer avec l’équipe première. Il aurait même demandé à son entourage de lui trouver une maison outre-Manche.

De nombreux clubs anglais pourraient se retrouver sans entraîneur cet été, notamment Crystal Palace, West Ham et Leicester, dont les coachs subissent une énorme pression. Quant à Leeds, Javi Gracia n’a signé qu’un contrat « flexible » et pourrait donc quitter Elland Road cet été.

