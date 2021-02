Mercato ex OM : Bouna Sarr au Bayern, ça ne s’arrange pas…

Parti cet été pour 10 millions d’euros vers le Bayern Munich, Bouna Sarr n’a pas réussi à se faire une place dans l’effectif allemand. Le journal Bild n’est pas tendre avec le latéral droit…

Lors du mercato estival, Bouna Sarr a quitté l’Olympique de Marseille contre un chèque de 10 millions d’euros. L’ailier reconverti en latéral droit a rejoint le Bayern Munich où il n’arrive pas vraiment à s’imposer.

Sarr ne représente pas le niveau du BAYERN — KICKER

Kimmich évolue à plusieurs postes, dont défenseur droit. Pavard, malgré certaines limites, est déjà plus habitué à la Bundesliga et ne lui permet donc pas de jouer plus souvent. Après seulement 4 titularisations dans le championnat allemand, le média Kicker se pose des questions sur ce transfert et notamment sur la durée de son contrat : 4 ans.

« Il a révélé des déficits majeurs dans le jeu de position et s’est laissé dépasser. Pour le moment, on peut dire que Sarr ne représente pas le niveau du Bayern » Source : Kicker, texte Foot Mercato