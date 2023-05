Dans le dernier opus de notre émission DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur la saison de Valentin Rongier à l’OM. Il estime que l’ancien joueur du FC Nantes est l’un des joueurs qui représente le mieux Marseille.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2019, Valentin Rongier est rapidement devenu l’un des joueurs les plus importants du vestiaire marseillais. Titulaire indiscutable depuis l’intronisation d’Igor Tudor l’été dernier, le milieu de terrain de 28 ans s’est imposé comme un des tauliers de l’effectif. Avec le départ de Steve Mandanda et la mise sur le banc de Dimitri Payet, Rongier est également devenu capitaine de l’Olympique de Marseille. Il est l’un des joueurs les plus utilisés par Tudor cette saison avec 39 rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Rongier a passé un cap cette saison

Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono estime que l’ancien nantais s’est parfaitement acclimaté au contexte marseillais : « Il fait une sacré saison. Les observateurs l’ont dans le collimateur. Il a passé un cap. Il a fait une saison extraordinaire. Il a pris le brassard, s’est imposé comme un des leaders de cette équipe. Il représente Marseille, il s’est mis dans l’état d’esprit. Il s’impose, il a ce mental. Je pense qu’il a totalement compris la relation entre les supporters et l’OM. Les demandes de transferts peuvent arriver. »

Il a la maturité pour jouer dans n’importe quel club

Jean-Charles De Bono évoquait dans DFM un possible départ de Rongier lors de la prochaine période de transfert : »Je pense qu’une offre va arriver pour Rongier. Il a de l’expérience et la maturité pour jouer dans n’importe quel club. Il a démontré ses qualités tout au long de la saison. Je ne serai pas surpris que Didier Deschamps le convoque pour le prochain rassemblement. S’il ne le convoque pas je ne comprendrai vraiment pas. Il est bien à l’OM, j’espère qu’il va rester. »