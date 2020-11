Mercato Ex OM : Bouna Sarr évoque déjà un retour à l’OM !

Arrivé au Bayern Munich cet été, Bouna Sarr était l’invité de l’émission Culture Foot sur Téléfoot. Le néo bavarois a été questionné sur un probable retour à l’Olympique de Marseille, dont il n’exclut pas la possibilité…

Lors de sa présentation au Bayern Munich, Bouna Sarr a affirmé n’avoir que des bons souvenirs de son passage à l’Olympique de Marseille. Invité hier soir sur le plateau de Téléfoot, l’ancien latéral du club olympien n’a pas exclu un retour à l’OM.

Les supporters me manque – bouna sarr

A lire aussi : Mercato : Annoncé proche de l’OM cet été, cet attaquant brésilien sera bientôt disponible pour 0€

« Bien sûr ! Pourquoi pas ? Dans le football tout peut se passer, c’est un club dans lequel je me suis bien senti. J’ai réussi à gravir les paliers. Même au niveau des supporters qui ne sont pas toujours indulgent mais qui aiment ce club, et d’ailleurs même eux me manque. J’ai 28 ans et il me reste encore beaucoup d’années devant moi. »

Bouna Sarr – Source : Téléfoot (18/11/2020)