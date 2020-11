Mercato OM : Bouna Sarr au Bayern, l’Allemagne se demande ce qu’il fait là…

Parti cet été au Bayern Munich, Bouna Sarr a été titularisé lors de la victoire face à Dortmund ce samedi. Son arrivée chez le leader de Bundesliga pose beaucoup de questions en Allemagne selon Polo Breitner.

A la fin du mercato d’été, Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich contre 10 millions d’euros… Un transfert vu comme une anomalie dans le monde du fotoball.

tout le monde se repose la question ‘pourquoi Sarr est arrivé au Bayern ?’ — BREITNER

Selon Polo Breitner, spécialiste de la Bundesliga est intervenu dans l’After sur RMC pour évoquer la titularisation de l’ancien joueur de l’OM. Pour lui, il n’a pas le niveau, et ça se voit sur le terrain…

« Bouna Sarr a été moyen lors du classique d’Allemagne. Il fait des matchs très correct en ce moment. Le Bayern, c’est une équipe physique. Mais c’est aussi tellement technique, que dès que tu as un joueur un peu moyen comme Sarr, et ce n’est pas péjoratif, qui vient dans cette équipe, ça se voit tout de suite… Ce n’est pas le même niveau. Sarr est le remplaçant de Pavard. Il va évoluer, il va apprendre. Mais sa qualité de centres n’est pas extraordinaire. Sur les ballons chauds, il fait des erreurs de placement. Il voit le niveau du Bayern. C’est un truc extraordinaire. Il n’y a pas de fautes collectives, et les erreurs individuelles sont limitées au minimum. D’ailleurs, en Allemagne, tout le monde se repose la question ‘pourquoi Sarr est arrivé au Bayern ?' »

Polo Breitner – Source : After sur RMC (07/11/20)