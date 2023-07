Mercato ex OM : ça ne s’arrange pas pour Bailly !

De retour à Manchester United après son prêt raté à l’OM, Eric Bailly n’a pas convié au stage de préparation des Red Devils. Le défenseur est définitivement poussé vers la sortie.

Un an après son arrivée en prêt à Marseille et 17 petites rencontres disputées en Ligue 1 sous les couleurs olympiennes, Eric Bailly va devoir rapidement trouver un nouveau point de chute car il ne sera probablement plus jamais un Red Devil.

Revenu à Manchester, avec qui il n’a pas joué depuis décembre 2021 et où il est sous contrat jusqu’à juin 2024, le défenseur central ivoirien a été, on le savait, de suite placé sur la liste des transferts, tout comme plusieurs éléments de l’effectif mancunien (Telles, Williams, Maguire, Sancho…).

He’s not played competitively for them since 2021, and Man Utd could be about to sell Eric Bailly as they bid to trim their squad

