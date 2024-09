Mercato ex OM : ça se complique pour Benjamin Mendy !

Le retour dans le monde du football est très compliqué pour Benjamin Mendy, indésirable à Lorient, il doit de nouveau trouver un club. Et ce n’est pas si facile pour le latéral gauche…

Recruté par Manchester City pour 57 millions d’euros en provenance de Monaco, 7 ans plus tard c’est bien plus compliqué pour Benjamin Mendy de retrouver un club. Aujourd’hui le latéral gauche est très proche de la fin de sa carrière, notamment à cause de sa période d’interruption de 2 ans liée à des accusations de viols et d’agressions sexuelles, dont il a été acquitté l’été dernier. Conspué depuis son arrivé à Lorient l’année dernière, les supporters vont peut-être enfin avoir gain de cause.

Mendy indésirable à Lorient

En effet, selon Foot Mercato, l’ancien international français n’a pas participé à la reprise avec son club cet été, et les opportunités se réduisent de plus en plus. Laurent Koscielny, fraîchement promu à la direction sportive de Lorient, s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet au micro de Ouest-France : « Pour Ben (Mendy), cela a été un pari et le mariage s’est fait qu’à moitié, a jugé l’ancien international français. Je le vois mal jouer en Ligue 2 et ici. Je pense qu’il a d’autres envies par rapport à ça. Donc, depuis le début, la porte est ouverte pour Ben. Il y a encore quelques marchés d’ouverts, comme la Turquie, la Grèce. Aujourd’hui, il n’a pas trouvé. S’il ne trouve pas ? On essaiera de trouver la meilleure solution. », a déclaré l’ancien Gunners.

