Mercato ex OM : ça se complique pour Thauvin !

Florian Thauvin a passé sept ans et demi à l’Olympique de Marseille. Parti libre vers le Mexique en 2021, pour y retrouver son ancien partenaire André-Pierre Gignac, la carrière du champion du monde 2018 piétine depuis…

Florian Thauvin a bien du mal à relancer sa carrière après sa grosse blessure à la cheville et son départ de l’OM. L’ailier ne s’est pas imposé aux Tigres UANL, et un an et demi plus tard, il ne s’est pas non plus l’Udinese en Serie A. Thauvin a participé à 16 matchs sans marquer pour un total de 542 minutes jouées (soir une moyenne d’une grosse demi-heure par rencontre). Le milieu offensif de 30 dispose cependant encore de deux ans de contrat (2025), pour autant son nom est évoqué en France.

Thauvin au MHSC? plus de chance de ne pas se faire

En effet, le nom de Florian Thauvin a été évoqué par l’Equipe du côté du MHSC (voir ci-dessous). Montpellier avait déjà tenté sa chance cet hiver avant que l’ailier opte pour l’Italie. Mais cette piste semble déjà avoir peu de chances de se concrétiser. Le président Laurent Nicollin s’est montré peu optimiste au micro de ViàOccitanie, « ça a plus de chance de ne pas se faire ».

Si son passage aux Tigres n’avait pas été entièrement satisfaisant, Thauvin pensait se relancer en Italie, à l’Udinese. Malheureusement, il ne joue que très peu chez le douzième de Serie A depuis son arrivée au mercato d’hiver. Seulement 462 minutes pour zéro but et zéro passe décisive.

Cette situation l’aurait ainsi poussé à considérer un retour en Ligue 1

Selon L’Équipe, il est en contact avec Montpellier et aimerait se relancer dans un club familial. Il avait d’ailleurs déjà discuté cet hiver avec Laurent Nicollin avant d’opter pour l’Udinese. Il souhaiterait casser son contrat (qui court jusqu’en 2025) pour arriver libre dans l’Hérault.

Quand Thauvin arrivait plein d’espoir à Udine…

Il y a pourtant quatre mois seulement, Thauvin semblait très satisfait de son choix…

« Les premiers jours se sont très bien passés. Je suis très heureux, le club est magnifique. J’ai été impressionné par les installations, le stade, le terrain. J’ai choisi l’Udinese parce que j’ai reçu beaucoup d’appels du club. Pour un joueur, il est important de se sentir en confiance et de savoir que le club a un plan pour lui. (…) Je veux m’adapter rapidement à mes coéquipiers afin d’être disponible, de donner un coup de main et de gagner le plus de matchs possible » Florian Thauvin – Source : Conférence de presse (05/02/23)