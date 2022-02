Mercato ex OM : C’est déjà terminé entre Leeds et Marcelo Bielsa?

Selon la presse anglaise, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa, aurait quitté Leeds ce samedi soir !

Enorme bombe dans le monde du football ! L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Marcelo Bielsa, aurait pris la décision de quitter Leeds ce samedi soir. C’est en tout cas ce qu’affirme le média anglais Talk Sport.

Il aurait quitté son poste d’entraîneur à la suite de la défaite cuisante face à Tottenham ce samedi en Premier League lors de la 27e journée du championnat… Un revers qui intervient lors d’une série de 6 matchs sans victoires et avec un nul sur le score de 3-3 face à Aston Villa il y a une dizaine de jours.

Bielsa a la plus mauvaise défense de Premier League…

Avec ces gifles reçues cette semaine et notamment celle face à Liverpool mercredi (défaite 6-0, ndlr), le Leeds de Bielsa est 16e du championnat anglais et est la pire défense de Premier League avec 60 buts concédés pour seulement 29 marqués.

A LIRE AUSSI : OM: « Sampaoli commence a faire des choix incohérents »

Le coach argentin doit faire sans deux éléments essentiels de son effectif depuis le mois de décembre : Patrick Bamford le buteur ainsi que son métronome au milieu de terrain, le très prometteur Kalvin Philipps. Une situation qui ne conviendrait plus à El Loco…

Marcelo Bielsa has left his role as Leeds manager #LUFChttps://t.co/h86osEOvpk — talkSPORT (@talkSPORT) February 26, 2022

Quand une équipe traverse ce que nous vivons, cela ne fait que réveiller des doutes — Bielsa

En conférence de presse après la défaite sur le score de 6-0 face à Liverpool, Marcelo Bielsa a répondu aux questions des journalistes. BBC Football rapporte notamment une déclaration de l’ancien coach de l’OM sur un probable départ et la remise en question de son poste d’entraîneur dans le club britannique.

« Bien sûr que je suis inquiet ! Comment pourrait-il en être autrement. Bien sûr, je me remets en question. Vous vous demandez pourquoi les choses qui nous arrivent se produisent. Quand une équipe traverse ce que nous vivons, cela ne fait que réveiller des doutes. Les joueurs, le dévouement à ce qu’ils font, les joueurs en accord avec ce qu’ils font, ils l’expriment par leur effort et leur intensité et c’est une valeur que jusqu’à présent, l’équipe conserve (…) Les joueurs donnent leur maximum » Marcelo Bielsa – Source : BBC Football. (23/02/22)