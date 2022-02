OM: « Sampaoli commence a faire des choix incohérents »

Après des mois prometteurs, le jeu de l’Olympique de Marseille est moins flamboyant qu’en début de saison. Ce pragmatisme commence a inquiéter Walid Acherchour…

Malgré la large victoire de l’OM face à Qarabag (0-3), l’animation offensive a été presque inexistante lors de cette rencontre. Un contenu plus que moyen qui commence a poser question…

Le pire match de l’OM depuis le début de saison– Acherchour

« Dans le contenu, je trouve que c’est le pire match de l’OM depuis le début de la saison, surtout dans l’idée où l’on est aux antipodes de ce que voulait Sampaoli. Là ça m’inquiète parce que je n’avais pas vu un OM aussi frileux défensivement. Il y a des moments où c’était l’Atlético de Simeone en caricaturant et ça me dérange. Moi je pense que le match contre l’OL a fait énormément de mal à Sampaoli. Parce qu’il menait 1-0 à la mi-temps, il n’a pas fait les bons changements, il n’a pas fait entrer Milik et à partir de ce moment-là, on a dit : “Comment ça se fait que Milik ne joue pas ?” Sauf que ce match-là intervient après une bonne série à l’extérieur sans Milik, où l’OM avait été plutôt bon. Il y a eu notamment le match contre Lens (0-2) qui a été l’un des meilleurs matchs de l’OM, sans Milik. Le problème, c’est qu’après les matchs contre Lyon et Angers (5-2), je pense que Sampaoli s’est emmêlé les pinceaux. Il y a eu le match catastrophique contre Nice (4-1) et depuis, je trouve que Sampaoli a le cul entre deux chaises. Il est partagé entre deux idées et il commence à faire des choix incohérents. »

Jorge Sampaoli est apparu légèrement irrité par les questions sur son schéma changeant. Il affirme être convaincu par sa manière de jouer.

« Je suis convaincu de ma manière de jouer. Par moment, ça fonctionne, par moment, non. Il y a une forme particulière de voir la victoire ou la défaite. Si vous regardez bien les derniers matches, la tactique ne change pas beaucoup. Ce qui change c’est comment l’adversaire se positionne, où sont les espaces. Mais pour vous, si l’on gagne ou l’on perd, tout est différent même quand ça ne l’est pas. (…) L’important dans ce match est de mettre les meilleurs pour demain pour se qualifier en dépit des fatigues passagères. » Jorge Sampaoli – Source Foofball Club de MarseilleA lire aussi : OM : « Il y a beaucoup de choses qui sortent du vestiaire ! »

