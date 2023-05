Mercato ex OM : C’est officiel pour Marcelo Bielsa !

C’est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Marcelo Bielsa reprend du service ! Le coach argentin est officiellement le nouveau sélectionneur de l’Uruguay.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs envoyaient Marcelo Bielsa un peu partout. Son départ de Leeds a entraîné une série de clubs et sélections qui souhaitaient lui redonner un banc. C’est finalement la sélection uruguayenne qui a raflé la mise ! Avec une génération de talent et des joueurs dans les top club européens, l’Uruguay avait réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022.

La prestation des joueurs n’avait cependant pas convaincu et les coéquipiers de Darwin Nunez, l’attaquant star de cette équipe, n’avaient pas réussi à sortir de son groupe composé du Portugal, de la Corée du Sud et du Ghana. Pour redonner un peu de fraîcheur à cette sélection, rien de tel que l’arrivée d’El Loco ! L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a été officiellement intronisé par les comptes officiels de la fédération uruguayenne.

🫡 ¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨! Bielsa asume como técnico de la Selección Mayor. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/5kLDD2aqsC — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 15, 2023

J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte — Payet

Dimitri Payet a connu un certain nombre d’entraîneurs à Marseille. S’il a avoué avoir eu un coup de cœur pour Sampaoli, il a également expliqué à La Provence ce que Bielsa avait changé en lui.. « Bielsa ? C’est l’une de mes meilleures saisons, avec un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer et de voir le football. C’est celui qui m’a transformé, qui m’a donné une vision du foot qui me sert encore aujourd’hui, a avoué le numéro 10 à La Provence en décembre dernier. Il m’a fait prendre des responsabilités, autres que celles que je prenais déjà. J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte. Grâce à lui, j’ai compris que je devais me mettre des objectifs plus grands. À partir de ce moment-là, j’ai changé. C’est le coach le plus différent que j’ai eu. »