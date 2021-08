Mercato ex OM : C’est officiel pour Ntcham !

Prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Olivier Ntcham va devoir trouver un nouveau club ! Le milieu de terrain français résilie son contrat avec le Celtic Glasgow.

L’Olympique de Marseille a connu un gros échec la saison dernière avec le prêt d’Olivier Ntcham. Le Français n’a pas réussi à s’imposer et n’a joué que quelques minutes sous les ordres de Nasser Larguet et Jorge Sampaoli.

De retour au Celtic FC, l’international espoir s’est vu libéré par le club écossais. Cette nouvelle a été officialisée sur les réseaux sociaux du club ainsi que par le joueur lui-même. Cela était déjà dans les tuyaux avant même son départ de l’Olympique de Marseille.

« Je voudrais remercier tout le monde au Celtic pour ces 3 ans et demi que j’ai passées. Merci aux coachs, au staff, aux joueurs et tous ceux qui travaillent au club ! Je voudrais aussi remercier les supporters qui ont été loyaux et qui nous ont toujours soutenus. Je vous souhaite le meilleur pour la suite ! » Olivier Ntcham – Source : Instagram (01/08/21)

The club can confirm that Olivier Ntcham’s contract with #CelticFC has come to an end.

Everyone at the club wishes Oli nothing but success for the future 🍀 pic.twitter.com/BRgY7xb7VJ

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 1, 2021