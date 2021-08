Mercato OM : Une pépite du FC Barcelone pistée par Longoria finalement à Lyon?

Avec Konrad De la Fuente, Alex Collado était l’une des pistes de l’Olympique de Marseille au début du mercato. Pourtant, le milieu offensif du FC Barcelone pourrait s’engager à Lyon !

Le FC Barcelone a donné son accord pour qu’Alex Collado trouve une solution concernant son avenir ! Ce milieu offensif est l’une des pépites de la Masia mais n’a pas eu sa chance en équipe première. Il pourra s’engager dans un nouveau club prochainement, en prêt.

Álex Collado is leaving the team’s training camp, with permission from the Club, pending a resolution over his future. pic.twitter.com/as6DTe6x72

Selon les informations du journaliste Shay Lugassi pour BarçaTimes, Alex Collado aurait déjà débuté des discussions pour trouver un nouveau club. Il est en Ligue 1 mais ce ne serait pas l’Olympique de Marseille. En effet, Lyon avancerait sur ce dossier et pourrait récupérer le joueur en prêt pour la saison prochaine.

💣#EXC. Sources told me: Alex Collado is in advanced talks about moving on loan to Olympique Lyon. He is expected to play there next season. #FCB #Transfers pic.twitter.com/66eM6lf74S

