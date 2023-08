Mercato ex OM : Changement de cap pour Ocampos !

L’ancien olympien Lucas Ocampos pourrait découvrir la Premier League. Fulham a trouvé un accord avec Séville pour le transfert de l’Argentin. Une partie du transfert sera reversé à l’OM.

L’Olympique de Marseille pourra dire merci à Lucas Ocampos. Le joueur devrait quitter Séville et rejoindre l’Angleterre. Le Télégraph révèle qu’un accord a été trouvé entre Fulham et le club andalou. Pour rappel lors du Transfert d’Ocampos à Séville l’OM avait inclut un pourcentage à la revente de 15%. La décision est désormais entre les mains du joueur.

BREAKING: Fulham have agreed a deal with Sevilla for striker Lucas Ocampos ⚪🤝 pic.twitter.com/iXwoTlFbhz

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 29, 2023