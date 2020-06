Mercato ex OM : Chelsea cherche toujours une porte de sortie à Batshuayi !

En difficulté à Chelsea, Michy Batshuayi chercherait une porte de sortie. L’arrivée de Timo Werner en Angleterre ne devrait pas arranger les choses pour le Belge…

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Michy Batshuayi s’est envolé pour la Premier League, à Chelsea. Pour le Belge, l’aventure en Angleterre a été plus compliquée que prévue… L’ancien marseillais a enchaîné les prêts dans différents championnats sans jamais vraiment s’imposer.

De retour chez les Blues, il a souffert de l’explosion de Tamy Abraham. Frank Lampard ferait donc de Michy son troisième choix après Olivier Giroud et le jeune attaquant anglais. Depuis plusieurs semaines, le nom de Timo Werner revient avec insistance à Chelsea. Un recrutement qui enterrerait encore plus Batshuayi.

Mirror explique ce samedi que l’international belge va vraiment devoir se trouver un nouveau point de chute s’il ne veut pas cirer les bancs de Premier League la saison prochaine. Le club londonien tente de lui trouver une porte de sortie mais ne parviendrait pas à tomber d’accord sur la somme du transfert qui semble trop élevé pour les clubs intéressés.

Michy Batshuayi ruthlessly axed by Frank Lampard but Chelsea left with familiar issuehttps://t.co/5RYhO01Q8J pic.twitter.com/llSH5b2WhV

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 13, 2020