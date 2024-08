Mercato Ex-OM : Correa en chute libre !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

À l’Inter Milan, les performances de Joaquin Correa laissent à désirer. L’attaquant se laisse envahir par la paresse, ce qui énerve le club et ses supporters. Selon la Gazetta dello Sport, le club italien souhaiterait s’en débarrasser.

Après un prêt catastrophique à l’Olympique de Marseille la saison passée, Joaquín Correa est retourné jouer à l’Inter Milan. L’Argentin déçoit les fans des Nerazzuri, en enchainant les matchs ratés. En constatant l’inefficacité de leur numéro 11, les dirigeants du club milanais envisagent de le vendre.

Au cours de sa carrière, Joaquin Correa a connu un parcours en dents de scie. Il a souvent été utilisé comme un remplaçant, ce qui a diminué sa capacité à imposer son jeu. À Marseille, l’attaquant n’a marqué aucun but en 19 matchs. Son retour à Milan a été tout aussi mauvais. Selon la Gazetta dello Sport, l’Argentin a enchaîné les « jeux vagues » et les « erreurs paresseuses », pendant les matchs amicaux de cet été.

Quel avenir pour Correa ?

La situation de Joaquín Correa est délicate. Avec des performances en déclin et une concurrence accrue lors de ce mercato, l’attaquant doit rapidement se ressaisir s’il veut éviter de voir sa carrière stagner ou même régresser. Son défi est de retrouver la forme et la renommée qu’il a acquise à la Lazio. Le temps presse et les mois à venir seront décisif concernant son avenir à Milan et en Europe.

