OM : Qui avec Kondogbia au milieu ?

La première recrue Kondogbia vient de Liga et François-Miguel Boudet (Journaliste de sport, Créateur du site furialiga.fr) nous a donné son sentiment sur cette arrivée mais aussi avec qui il peut évoluer…

L’OM a besoin de recruter pour répondre aux exigence du nouveau coach Marcelino. Si les côté sont dépeuplés, ce n’est pas le cas du milieu de terrain. En plus du recrutement de Kondogbia, l’OM dispose des titulaires de la saison dernière Rongier et Veretout, de Guendouzi, du retour de Gueye. L’on peut également cité le jeune Elmaz, et la recrue hivernal Ounahi.

François-Miguel Boudet précise que si Kondogbia a été recruté par Simeone c’est qu’il a le niveau aussi bien physique que technique. Et il peut marquer : « Marcelino a précisé que ce n’était pas une demande personnelle, que c’était engagé avant sa venue. C’est un très bon joueur. Si tu es recruté par Diego Simeone c’est que physiquement tu fais l’affaire et qu’avec les pieds tu n’es pas trop mauvais, surtout quand tu es milieu de terrain. Il avait été élu meilleur joueur de la saison par les supporters qui l’avaient adoré, ils l’avaient surnommé le poulpe. Et puis par rapport par exemple à Rongier, qui est bon, il marque plus, il a une bonne frappe de loin. »

Marcelino joue quasiment à deux meneurs. Un meneur est axial, en 8/10 et un autre qui va être sur un côté

Maintenant que l’OM s’est offert un vrai numéro 6, avec qui Kondogbia peut évoluer ? Pour François-Miguel Boudet aime bien l’option Guendouzi au milieu et Veretout sur un côté : « Ça serait bien de garder Guendouzi. Marcelino joue quasiment à deux meneurs. Un meneur est axial, en 8/10 et un autre qui va être sur un côté. A Valence dans ce rôle là il y avait Dani Parejo dans l’axe et sur le côté Carlos Soler qui jouait à droite. Sur le côté où il n’y pas le meneur, il y a un ailier. A Valence par exemple il avait Gonçalo Guedes qui jouait pied inversé à gauche et cela avait très bien marché. Dans un 4-4-2 le jour où ton avant-centre est moins bien c’est bien d’avoir le 9 et demi qui tourne autour etc, dans ce système là Alexis Sanchez marcherait. Si ton équipe type au milieu c’est Under / Guendouzi / Kondogbia / Veretout c’est très bien »