Mercato ex-OM : de gros clubs surveillent Guendouzi

L’ancien Marseillais Mattéo Guendouzi pourrait quitter la Lazio de Rome après seulement une saison passée en Italie. Newcastle ou encore Aston Villa serait très intéressé.

Mattéo Guendouzi auteur d’une première saison réussi en Italie, avec 75% de titularisations et 33 matchs joués sur 36 possibles. L’international français pourrait malgré tout quitter l’Italie dès cet été. Le joueur a eu des différends avec le coach Igor Tudor arrivé en fin de saison afin de remplacer Mauricio Sarri. Pour rappel Tudor avec relégué Guendouzi sur le banc à l‘Olympique de Marseille. Cependant le coach croate a annoncé sa démission de la Lazio de Rome une annonce qui pourrait pousser le milieu de terrain français à rester en Italie.

Du beau monde

Selon la Gazzetta dello Sport, des clubs anglais comme Aston Villa ou Newcastle seraient très intéressés par le profil du joueur. Ayant déjà côtoyé la première League avec Arsenal entre 2018 et 2021, son profil plaît énormément en première League. Unai Emery et Aston Villa seraient prêts à débourser 25 millions pour recruter le milieu de 25 ans, qui a évolué sous les ordres du tacticien espagnol entre 2018 et 2019 à Arsenal. Newcastle aussi est très intéressé par le milieu de terrain et pour être transmettre une offre au club italien.

According to reports from La Gazzetta dello Sport, both Newcastle and Aston Villa are now in the running to sign Guendouzi. pic.twitter.com/YFK5VsvUZj

— My Wealth Is Increasing💪🏿(Olanrewaju) (@larry_graphics_) June 11, 2024