Mercato OM: Pas de retour en Premier League ? Changement de cap pour Guendouzi ?

Transféré à la Lazio de Rome en provenance de l’Olympique de Marseille l’été dernier pour 13 millions d’euros + 5 de bonus (prêt avec OA), Mattéo Guendouzi pourrait finalement rester en Italie car un autre club aimerait le faire signer…

En mauvais terme avec Igor Tudor qu’il a retrouvé à la Lazio, Mattéo Guendouzi devrait changer d’air cet été. Alors qu’un retour en Premier League était évoquée, le milieu de terrain pourrait rester en Serie A. La direction de la Lazio ne semble pas opposée à son départ, et espère même réaliser une belle plus value après avoir levé l’option d’achat suite à prêt du joueur par l’OM. Selon La Gazzetta dello Sport, le nouvel entraîneur de la Juventus, Thiago Motta aimerait récupérer l’ancien joueur de l’OM cet été. Reste à savoir su la Juve va proposer les 25M€ demandés par la Lazio…

Selon le Corriere dello Sport, en froid avec son ancien coach de l’OM Igor Tudor Mattéo Giendouzi a donné son accord pour son transfert, il pourrait faire ses valises d’ici deux semaines. « Guendouzi devrait revenir en Premier League, Aston Villa serait prêt à débourser les 30 millions d’euros demandés par Lotito. Là bas, l’ancien milieu marseillais retrouverait Unai Emery, l’entraîneur qui l’avait révélé lors de son passage à Arsenal. L’accord serait également ficelé avec l’entourage du joueur concernant le salaire. Le feu vert pour l’opération pourrait donc arriver à tout moment. »

En effet, selon le journaliste Nicolò Schira, « Un club de Premier League a offert 25M€ à la Lazio pour signer Mattéo Guendouzi . Le milieu de terrain français n’entretient pas de bonnes relations avec l’entraîneur Tudor et réfléchit à son avenir. » L’ancien milieu de terrain d’Arsenal pourrait donc repartir en Premier League et l’OM regretter le montant de son transfert…

A #PremierLeague’s club have offered €25M to #Lazio to sign Mateo #Guendouzi. The french midfielder is not in a good relationship with coach #Tudor and is reflecting on his future. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2024