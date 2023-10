Mercato ex OM : De Laurentiis crève l’abcès concernant Rudi Garcia !

Cela ne sent pas bon pour Rudi Garcia avec le Napoli. Alors que les médias italiens évoquent son remplacement au Napoli, le président du club Aurelio De Laurentiis confirme que cela ne va pas !

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a profité d’un passage à l’Université Luiss de Rome pour sévèrement tacler son coach Rudi Garcia: «Je passe un mauvais moment avec lui. Je suis un entrepreneur, j’ai le devoir de m’intéresser à mon entreprise. L’entraîneur et le directeur sportif sont à votre service. Je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. Toute décision hâtive est mauvaise, a-t-il dans un premier temps expliqué. Quand vous prenez un entraîneur qui ne connaît plus le football italien, peut-être qu’il a des difficultés. Cela serait arrivé à n’importe qui d’autre. La seule responsabilité que j’ai, en plus d’avoir choisi l’entraîneur, c’est de ne pas avoir eu la chance d’être près de lui. J’avais interrogé Thiago Motta, mais il n’a pas considéré le risque de devoir prendre la place d’un entraîneur qui a fait ce qu’il a fait. J’ai appelé Luis Enrique et c’est une bonne chose qu’il soit parti en France, regardez ce qu’il fait. Oui, j’ai appelé plusieurs noms».

