Mercato ex OM : De retour en Ligue 1, Adil Rami affiche ses ambitions !

Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami a signé un contrat avec l’ESTAC, promu en Ligue 1 ! Il s’est exprimé en conférence de presse lors de sa présentation ce mercredi.

Après des expérience en Turquie, Russie et au Portugal, Adil Rami fait son retour en France à Troyes qui vient de remonter en Ligue 1 ! Le champion en titre de Ligue 2 a fait une proposition au défenseur central passé par l’Olympique de Marseille afin qu’il apporte son expérience dans un vestiaire qui en a peu.

Je compte bien m’épanouir et mettre les points sur les i — Rami

Ce mercredi, il a été présenté devant la presse. Le champion du monde 2018 avec les Bleus a souhaité réaffirmer son attachement au travail et sa volonté de faire le maximum pour aider son équipe et pas seulement être vu comme celui qui fait des blagues.

« Je suis très honoré et très fier de porter ce maillot. Je sais ce que les gens pensent, ce qu’ils se demandent. En France, on met des personnes dans des cases alors que moi, je suis un anti-case. Je sais faire rire, être un bon consultant, mais je sais aussi travailler et être focus sur le foot. Je compte bien m’épanouir et mettre les points sur les i. C’est-à-dire ? Mettre les choses au clair, montrer que je suis un footballeur et un battant. On me voit souvent à travers mes sourires et mes blagues, mais je suis aussi un grand bosseur. Revanche, c’est un grand mot. J’ai eu une histoire avec une personne, on ne va pas la refaire et mélanger foot et OM. J’ai surtout envie que mes enfants me voient jouer en France, de leur montrer leur papa footballeur. » Il assure enfin qu’il n’est pas fini. » Comme je l’ai dit, avant de venir ici, je m’entraînais tous les jours, parce que j’aime le goût de l’effort, me faire mal. Physiquement, j’ai de bonnes bases, je ne pense pas être très loin de mon meilleur niveau. » Adil Rami – Source : Conférence de presse (25/08/21)