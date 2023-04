Mercato ex OM : Des nouvelles de Franco Tongya !

Echangé avec Marley Aké, Franco Tongya n’aura jamais eu sa chance en pro avec l’Olympique de Marseille. Le jeune italien fait désormais le bonheur du club d’Odense au Danemark !

Marley Aké et Franco Tongya ont été échangé entre l’Olympique de Marseille et la Juventus. Le jeune joueur italien n’aura jamais joué en pro sous les couleurs marseillaises et même jamais appelé dans le groupe pour un match. Evalué à 8 millions d’euros dans cet échange, il a finalement quitté le club l’été dernier pour rejoindre le club d’Odense au Danemark.

Un ancien joueur du club danois et qui est maintenant coach des -19 ans à Odense a donné de ses nouvelles dans un entretien accordé au média italien TuttoMercatoWeb. Ce dernier explique qu’il fait le bonheur de l’équipe et qu’il progresse de plus en plus. Le numéro 10 a enfin trouvé un moyen de retrouver du temps de jeu et de prendre en expérience.

« Il joue de mieux en mieux et dernièrement, il a même marqué un but magnifique. Il va plutôt bien, c’est un joueur qui travaille beaucoup, même en défense, mais pour notre façon de jouer, il doit faire plus offensivement. Tongya progresse beaucoup, il joue presque toujours dans la formation de départ et est important pour Odense » Thomas Helveg – Source : TuttoMercatoWeb

On doit rouvrir des connexions avec certains clubs

« Il y avait des clubs, même si ce n’étaient pas nos clubs « satellites » comme Ajaccio ou Lorient, avec lesquels on avait de bonnes connexions durant la période Dreyfus – Anigo pour prêter les joueurs. Ce serait bien de rouvrir des connexions avec certains clubs. Si tu as moins de moyens, le fait de fidéliser avec un ou deux clubs, peut te permettre d’assurer un suivi. Et fidéliser avec un club cela permet aussi de contrôler. Dans le sens où tu peux mettre des primes si l’équipe fait jouer ce joueur de l’OM prêté. Martigues va peut-être monter en Ligue 2, donc ça peut être intéressant de traiter avec eux, surtout que ce n’est pas loin de Marseille » Yacine Youssfi – Source : Football Club de Marseille (3/04/2023)