Mercato ex OM : Deux ancien Marseillais en plus de Rudi Garcia et Tudor pour Rennes?

Le Stade Rennais est à la recherche d’un nouveau coach après le départ annoncé de Julien Stephan. Après Rudi Garcia, deux anciens de l’OM sont cités pour le remplacer !

D’après les informations de L’Equipe, Le Stade Rennais a coché de nouveaux noms pour remplacer Julien Stéphan ! Les Bretons aimeraient accorder leur confiance à Habib Beye après son départ du Red Star ou encore à Jorge Sampaoli, sans club. Le coach argentin pourrait donc revenir en Ligue 1 après son expérience à l’OM et son retour à Séville.

Rudi Garcia, actuellement sans contrat, est l’un des principaux candidats pour remplacer Julien Stéphan. L’ancien coach de Naples connaît bien le directeur sportif Frédéric Massara, avec qui il a travaillé à l’AS Rome. En parallèle, Igor Tudor est également sur la liste des entraîneurs potentiels, bien que son intérêt pour le poste semble limité, sauf s’il parvient à convaincre la direction. D’autres options, comme Patrick Vieira et Niko Kovac, qui a déjà dirigé Monaco, circulent également parmi les discussions au sein du club rennais.

J’ai de l’énergie pour continuer à me battre et redresser cette équipe

Julien Stéphan s’est exprimé après la lourde défaite à Auxerre (0-4) : « Ce soir (dimanche), c’est un naufrage, un sentiment de honte vis-à-vis de nos dirigeants et nos supporters, jusqu’à la fin de la rencontre. On n’a rien vu de notre part en première période, pas de prise de risque et d’intensité dans les duels. On avait identifié ce qui nous attendait. J’ai fait trois changements à la reprise de la seconde période. Nous aurions pu en faire davantage si le règlement l’avait permis. Après, à 3-0, le match bascule et le résultat devient logique. Il y a eu un très gros décalage entre notre travail cette semaine et ce qu’on a vu ce soir. Notre performance a été très insuffisante. J’ai de l’énergie pour continuer à me battre et redresser cette équipe. Il faut être réaliste sur ce qu’on a produit. C’est digne d’une équipe de bas de tableau, et non du haut de classement. On n’a vraiment pas fait ce qu’il fallait. C’est une très grosse déception. J’espère que mon équipe va pouvoir progresser au plan mental et en agressivité, c’est primordial. »