Mercato ex OM : Deux clubs français ont tenté le pari Balotelli…

Après un passage furtif et onéreux par l’OM, Mario Balotelli a tenté de se relancer en Italie, sans succès. L’attaquant italien est libre, deux clubs français auraient tenté leur chance…

Selon l’Equipe, l’ASSE qui cherche un attaquant, s’est intéressé au cas de Mario Balotelli (30 ans). Le quotidien explique que « d’un point de vue financier, Balotelli est devenu accessible pour beaucoup de clubs français. Cela avait d’ailleurs poussé le FC Nantes à songer à lui, cet été. L’opération avait finalement échoué, notamment en raison des réticences de Christian Gourcuff, l’entraîneur des Canaris. »

Balotelli n’a pas vraiment la tête au football ?

Alors que l’ASSE a tenté de se faire prêter Mbaye Niang, le club a aussi discuté avec Balotelli. Les Verts pouvaient offrir 100 000 € bruts mensuels, plus divers bonus afférents au rendement. De plus, le club offrait un contrat court jusqu’en juin 2021 à l’international italien. Saint Etienne n’aurait pas trop insisté, d’autant que son agent, Mino Raiola aurait refusé l’offre. Le joueur n’aurait pas la tête au football. On s’en était un peu aperçu…