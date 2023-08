Mercato Ex OM : Deux marseillais se retrouvent en Serie A?

Un club de série A pourrait aligner une attaque 100 % marseillaise cette saison. L’Udinese s’est attaché les services de Marley Aké en prêt avec option d’achat. Il rejoindra Florian Thauvin un autre ex olympien.

Marley Aké et Florian Thauvin dans la même équipe. On pourrait croire que nous sommes revenus à l’époque où Rudi Garcia était à l’Olympique de Marseille. Les deux anciens coéquipiers vont se retrouver sous le maillot de l’Udinese. C’est donc officiel, Marley Aké rejoint le club 12ème de série A l’an dernier en prêt avec option d’achat. Le montant de cette dernière n’a pas filtré.

Après 3 saisons chez la Vieille Dame, où il a performé en réserve, et un prêt assez mitigé à Dijon en fin de saison dernière (3 buts en 14 matchs). Il quitte le club turinois pour véritablement lancer sa carrière.

Lancer sa carrière pour mieux revenir ?

Mais l’histoire entre Aké et la Juventus n’est peut-être pas encore fini. En plus de l’option d’achat, le club turinois a intégré une clause de rachat pour le joueur formé à Marseille. Mais avant de penser à un retour, l’ancien Marseillais doit démarrer enfin sa carrière en effectuant une saison pleine. Arrivé à la Juve en échange de Franco Tongya, le Français n’a jamais réussi à s’imposer sous le maillot bianconeri. Seulement 6 apparitions en équipe première.

Une occasion pour lui de confirmer sa bonne fin de saison à Dijon, où il a marqué son premier but en professionnel et enchaîné par la suite, car ses 3 buts sous le maillot des Bourguignons ont été inscrits lors des 6 dernières journées.

Un moment qui avait délivré Marley Aké : « C’était incroyable, ça fait du bien franchement ! En plus, quelques secondes avant, Ousseynou Thioune me dit « non non, reste à la retombée ! », alors je reste, le ballon vient et hop, but ! Franchement, c’est incroyable, j’espère en mettre d’autres d’ici la fin de la saison et que ça nous permettra de nous maintenir. Un premier but en professionnel, ça faisait longtemps que je l’attendais. J’ai fait des poteaux, des barres, ce n’est pas rentré… Là, c’est une délivrance, surtout qu’on gagne.« . Il ne reste plus qu’à confirmer pour l’ancien Marseillais avec sa nouvelle équipe où il pourra s’appuyer sur un autre ancien de l’OM, Florian Thauvin.