Mercato ex OM : Djellit réclame à cet ancien Marseillais « d’arrêter sa carrière »

Sur les ondes d’Europe 1, Nabil Djellit a dézingué Adil Rami après sa bourde face au LOSC ce dimanche en Coupe de France. Le consultant voit en lui un influenceur plus qu’un footballeur.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami, est devenu consultant sur RMC et a également participé aux émissions sur TF1 durant la Coupe du Monde. Le défenseur central est toujours en activité et évolue désormais pour Troyes qui est d’ailleurs le prochain adversaire marseillais en Ligue 1 ce mercredi.

Il met son équipe en difficulté alors qu’ils n’avaient pas besoin de ça — Djellit

Ce dimanche lors des 32e de finale de Coupe de France face au LOSC, Adil Rami a commis une erreur défensive. Sur les ondes d’Europe 1, Nabil Djellit a été invité à réagir à cela. Le journaliste explique qu’il voit plus en lui un bon consultant et un bon influenceur sur les réseaux sociaux plutôt qu’un bon footballeur. Il en deviendrait même dangereux pour son équipe troyenne.

« L’erreur d’Adil Rami? Je pense qu’il devrait mettre fin à sa carrière ! (rires) C’est le dessous des cartes en ce moment. Je pense qu’il met plus en difficulté son équipe et ce n’est pas la première fois. Il est sympa, il a un rôle un peu de mascotte dans le football et dans l’actualité. C’est un meilleur consultant qu’un bon footballeur en ce moment. Un excellent influenceur. Là il met son équipe en difficulté alors qu’ils n’avaient pas besoin de ça. Troyes est en difficulté en championnat. Cette équipe lilloise a de l’envie, de la qualité. Belle remise d’Ounas pour le but de Jonathan David. » Nabil Djellit – Source : Europe 1 (08/01/23)

