Mercato OM : Le PSG dégaine une offre de 30M€ pour une cible de Longoria !

Alors que l’OM pourrait enregistrer dans les prochaines heures la signature de sa première recrue du mercato hivernal, Malinovskyi, le club marseillais pourrait bien se faire doubler par le PSG sur autre cible de Pablo Longoria.

En effet, selon notre confère journaliste pour les lions de l’Atlas, Hakim, « le Paris Saint Germain a offert 30M€ pour Ounahi qui signerait pour la fin de saison si l’affaire se conclut ». On imagine mal les dirigeants marseillais s’aligner sur une telle offre.

Il y a quelques jours, Prime Video confirmait ainsi l’intérêt du club phocéen pour Ounahi : « Il va y avoir un mercato qui va influer sur la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. On en a parlé avec le président du SCO D’Angers qui évoquait l’intérêt de plusieurs clubs. On en profite pour vous confirmer que que l’intérêt de l’OM est extrêmement prononcé pour Azzedine Ounahi surtout en cas de départ de Gerson et donc de rentrées de liquidités »