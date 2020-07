Mercato Ex-OM : Djibril Cissé ne voulait pas quitter Liverpool avant de rejoindre l’OM, mais…

Ces dernières semaines, Djbril Cissé a fait part de sa volonté de reprendre sa carrière de footballeur. Son nom a été lié à celui de Dijon. L’ancien joueur de l’OM s’est confié sur son arrivée au club alors qu’il ne voulais pas quitter le Nord de l’Angleterre.

Alors que Djibril Cissé avait nié en bloc des discussions avec le club de Dijon. Il avait déclaré avoir un rendez-vous avec le club de l’Ermis Aradippou, pensionnaire de deuxième division grecque. Sur FourFourTwo, l’attaquant français est revenu sur sa carrière, notamment son départ de Liverpool vers l’OM…

Mais je ne voulais pas quitter Liverpool – Djibril Cissé

« J’avais un contrat de cinq ans, je voulais le respecter. Mais Rafa (Benitez) avait des idées différentes et a finalement signé Torres. C’est le football, même si j’aurais aimé avoir un peu plus de temps. Il y avait des sentiments mitigés. J’ai grandi en tant que fan de l’OM, alors bien sûr, j’étais ravi de les rejoindre. Mais je ne voulais pas quitter Liverpool. J’avais une famille et mes enfants y étaient installés. Je me souviens avoir marqué mon premier but pour l’OM au Stade Vélodrome, après mon retour de blessure. C’était génial de jouer sur ce terrain-là, pour l’équipe que j’aimais en tant qu’enfant. » Djibril Cissé – Source : FourFourTwo (24/07/2020)