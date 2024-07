Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur le dossier Greenwood !

Annoncé dans la shortlist de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood se rapproche du club phocéen selon Fabrizio Romano. D’après le journaliste L’Olympique de Marseille et Manchester United seraient proche d’un accord pour le joueur.

Comme révélé la semaine dernière, l’attaquant de Manchester United Mason Greenwood fait partie des joueurs ciblés par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato. Le profil a été validé par De Zerbi et les dirigeants olympiens ont entamé des discussions avec le club anglais et le joueur. Ce dernier est motivé à l’idée de rejoindre Marseille. Fabrizio Romano annonce sur X que l’OM a envoyé une offre à Manchester pour Greenwood. Le journaliste précise que des discussions sont en cours entre les 2 clubs et que Greenwood reste la cible principale de l’OM. Selon lui un accord et presque trouvé entre les 2 parties. Manchester United est ouvert à un prêt avec option d’achat obligatoire ainsi qu’une clause de revente incluse.

Le président de la Lazio, Lotito s’est exprimé sur Greenwood et semble abandonner la piste d’après Fabrizio Romano : « L’accord pour signer Mason Greenwood était conclu l’année dernière, mais il s’est ensuite effondré dans les phases finales. Maintenant, j’ai un nom de plus sur la liste, je ne peux pas le partager mais il est dix fois meilleur que Greenwood ».

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent formal bid to Manchester United for Mason Greenwood!

Talks underway between the two clubs, Greenwood’s still OM main target with agreement getting closer.

Man United open to loan with obligation to buy, sell-on clause included. pic.twitter.com/rRgNASlwPs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024